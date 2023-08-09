Эти имена носят самые добрые мужчины: всегда готовы прийти на помощь

С самого детства мы слышим от родителей и любимых сказочных персонажей простой завет - творить добро. Будучи детьми, мы охотно несем домой с улицы бездомных щенят и котят, помогаем бабушкам и дедушкам перейти через дорогу, объясняем школьным товарищам трудные для них темы, совершаем другие подобные поступки… а потом вырастаем, и в повседневной суете на добрые побуждения катастрофически не хватает времени. К счастью, так случается не со всеми. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, обладатели каких имен сполна наделены добротой.

Владимир

Похоже, что известное детское стихотворение “Вовка - добрая душа” было написано неспроста. Мужчина, нареченный именем Владимир, обладает удивительной отзывчивостью и добродушием. С самого детства он спешит помогать большим и маленьким людям вокруг, да и не только людям - то котенка с дерева снимет, то птичек подкормит.

С возрастом доброта Владимира не исчезает, он по-прежнему готов прийти на помощь ближнему в любую минуту.

Он и словом поддержит, и делом. В семье и на работе обладателя этого имени очень ценят, ведь искренность и безвозмездное стремление делать мир лучше дорогого стоят.

Иван

Обладатель этого имени похож на своего сказочного тезку, который, конечно же, на самом деле никакой не дурачок, а самый настоящий царевич. Иван наделен поистине золотым сердцем и широкой душой. Люди чувствуют это и тянутся к нему, словно к ясному солнышку, а тот и рад согреть доброй шуткой и поддержкой.

Где бы ни появился Иван, он сразу же становится душой компании.

Этот мужчина знает, как создать атмосферу веселья и праздника. Но не стоит думать, будто он ищет только развлечений. Иван невероятно дружелюбен и всегда готов прийти на помощь друзьям и незнакомым людям в нужный момент.

Матвей

Мужчина, нареченный именем Матвей, обладает неконфликтным и мягким характером. При этом его нельзя назвать размазней, у него есть внутренний стержень, благодаря которому нахальным людям не удается сесть Матвею на шею и ножки свесить. Он с уважением относится и к другим, и к самому себе.

Обладатель этого имени - прекрасный, отзывчивый друг и замечательный семьянин.

Окружающие с ним горя не знают: и приятелю денег до зарплаты займет, и тещу на дачу отвезет, и жену от домашних хлопот избавит. Незнакомцам тоже готов подсобить по мере возможностей. Одним словом, золото, а не мужчина.