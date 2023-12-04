Эти имена носят лучшие бабушки: внуки любят их больше, чем родных мам

Воспитать внуков и найти с ними общий язык — задача со звездочкой. Некоторые бабушки справляются с ней особенно хорошо.

Эзотерики верят: в нелегком деле воспитания нового поколения может помочь даже имя. Например, Веры — это, как правило, дамы с непростой судьбой и сложным характером. Но детей своих дочерей и сыновей окружают заботой, вниманием и лаской.

Валентины радуют близких не только моральной, но и материальной поддержкой. С возрастом они накапливают капитал, благодаря которому охотно помогают внукам.

Ольги — упорные и целеустремленные женщины, которые готовы на все, лишь бы их родные были счастливы. Баба Оля может горы свернуть, если это нужно для дорогого человека.

Елены — лучшие помощницы молодых мам. Они готовы взять на себя ведение домашнего хозяйства, охотно гуляют с малышами и занимаются развивающими играми.