Эти имена на Руси считались проклятыми: сейчас популярны в России и мире

Мода на то, как назвать родившегося ребенка, меняется каждый год. Многие родители ориентируются на тренды, выбирая имена, актуальные именно сейчас. Но они даже не подозревают, какую историю они имели в прошлом. В некоторых случаях это может ужасать.

Даже представители рода Романовых избегали определенных имен, ведь верили в их темную силу. А сейчас так называют многих мальчиков в России и мире.

Федор. В истории Федор III скончался, так и не оставив после себя наследников. Для любого правителя это было настоящей бедой. Поэтому представители императорской семьи не использовали данное имя.

Иван. Романовы не любили этот вариант из-за Ивана Антоновича. При последней попытке освобождения он был зверски убит. А в стране даже начали изымать монеты с его изображением, чтобы стереть всякую память.

Павел. Данное имя использовалось во многом благодаря тому, что оно было в святцах. Однако это не уберегло его обладателей от несчастий. Достаточно вспомнить Павла I, которого убили во время государственного переворота.

Дмитрий. На Руси это имя ассоциировалось с многочисленными самозванцами, которые буквально оккупировали страну и принесли множество неприятностей. Кроме того, Дмитрий, первый сын Ивана Грозного, погиб в младенчестве. Не выжил и его тезка, наследник Алексея Михайловича.

Алексей. Первым «проклятым» обладателем этого имени стал сын Петра I, которого обвинили в госизмене. Николай II отказался верить в приметы и назвал так своего наследника, за что и поплатился. Мальчик был очень болезненным и страдал от гемофилии.