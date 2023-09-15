Эти имена на Руси считались проклятыми: сейчас популярны в России и мире
В черный список попали распространенные варианты.
Мода на то, как назвать родившегося ребенка, меняется каждый год. Многие родители ориентируются на тренды, выбирая имена, актуальные именно сейчас. Но они даже не подозревают, какую историю они имели в прошлом. В некоторых случаях это может ужасать.
Даже представители рода Романовых избегали определенных имен, ведь верили в их темную силу. А сейчас так называют многих мальчиков в России и мире.
Федор. В истории Федор III скончался, так и не оставив после себя наследников. Для любого правителя это было настоящей бедой. Поэтому представители императорской семьи не использовали данное имя.
Иван. Романовы не любили этот вариант из-за Ивана Антоновича. При последней попытке освобождения он был зверски убит. А в стране даже начали изымать монеты с его изображением, чтобы стереть всякую память.
Павел. Данное имя использовалось во многом благодаря тому, что оно было в святцах. Однако это не уберегло его обладателей от несчастий. Достаточно вспомнить Павла I, которого убили во время государственного переворота.
Дмитрий. На Руси это имя ассоциировалось с многочисленными самозванцами, которые буквально оккупировали страну и принесли множество неприятностей. Кроме того, Дмитрий, первый сын Ивана Грозного, погиб в младенчестве. Не выжил и его тезка, наследник Алексея Михайловича.
Алексей. Первым «проклятым» обладателем этого имени стал сын Петра I, которого обвинили в госизмене. Николай II отказался верить в приметы и назвал так своего наследника, за что и поплатился. Мальчик был очень болезненным и страдал от гемофилии.