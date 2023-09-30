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Эти имена на Руси считались постыдными: сейчас в такое сложно поверить

30 сентября 2023 07:30
Эти имена на Руси считались постыдными: сейчас в такое сложно поверить

Многие из них родители охотно дают дочкам до сих пор.

Мода на имена для новорожденных меняется с каждой эпохой. Сейчас современные родители все чаще обращаются к истокам, выбирая исконно русские варианты. Таким образом они хотят подчеркнуть исключительность своих наследников.

Вот только мало кто догадывается, что некоторые из подобных имен на Руси считались постыдными. А сейчас их охотно дают маленьким девочкам.

Переломным моментом в истории стало крещение Руси. После него языческие имена, распространенные в деревнях и селах, начали отходить на задний план. Дворяне принципиально использовали лишь христианские варианты, отказываясь от старославянских аналогов.

В результате постепенно имя стало сигналом о разнице в сословиях. Крестьяне тоже начали брать пример с зажиточных людей и копировать повадки знати. Но это продолжалось недолго.

Петровские реформы снова разделили имена на «элитные» и «народные». Например, дворяне никогда не называли дочек Василисами, Аленами, Варварами, Ладами или Анфисами. Эти варианты считались недостойными высшего общества. Но сейчас о подобных нюансах просто забыли.

Фото: Кадр из фильма «Вещий Олег» (2021)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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