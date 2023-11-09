Эти имена на Руси считали постыдными: сейчас так называют самых достойных

Современная мода на имена не учитывает тенденции прошлого. Сейчас все чаще родители выбирают для детей такие варианты, которые, например, в дворянской России были невозможны. Знать избегала определенных имен, считая их постыдными для ребенка из приличной семьи.

Все началось еще во времена крещения Руси, после чего распространенные в деревнях языческие слова начали выходить из употребления. Это коснулось и имен. Дворяне стали первыми отказываться от немодных старославянских вариантов. Вскоре имя стало настоящим символом для различия сословий.

Простой народ тоже иногда шел на хитрость и использовал аристократические варианты. Но когда к власти пришел Петр I, он четко разграничил имена «элитные» и «простонародные». В итоге в знатных семьях стеснялись называть родившуюся девочку, например, Василисой или Аленой. Также в список нежелательных имен попали Варвара, Лада и Анфиса. Считалось, что так могут звать крестьянку, но никак не дворянскую девушку. К счастью, теперь все эти предрассудки уже пережиты.