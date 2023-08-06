Эти имена лучше не давать детям в августе: рожденные будут несчастливы всю жизнь

Лучше приберечь эти имена для малышей, рожденных в другие месяцы.

Перед появлением ребенка на свет родителям необходимо многое сделать - подготовить детскую, приобрести вещи, необходимые малышу в первые месяцы жизни, наконец, выбрать имя. Нередко между родственниками возникают споры и целые конфликты из-за того, как именно наречь нового члена семьи. Эксперты в сфере эзотерики советуют обратить внимание на то, насколько сочетается имя с месяцем рождения. Рассказываем, как лучше не называть детей, родившихся в августе - эти имена не принесут им удачи и счастья.

Аркадий

Одно из нежелательных имен для мальчиков, появившихся на свет в августе - Аркадий. По словам экспертов, обладатели этого имени рискуют вырасти в корыстных и меркантильных мужчин.

На первом месте для них будет собственный комфорт и благополучие, а вот о близких людях они думают в последнюю очередь.

Аркадий одержим идеей стать лучше всех, поэтому без сожалений будет идти по головам, чтобы добиться поставленных целей. В личной жизни он непостоянен и меняет спутниц как перчатки.

Роман

Специалисты предупреждают: назвав Романом мальчика, рожденного в августе, можно “запрограммировать” его на несчастливую судьбу. Обладателю этого имени не будет везти ни в одной из сфер жизни. Он не будет знать, чем хочет заниматься, поэтому найти свое призвание для него - серьезная проблема. Роман будет постоянно менять работу в поисках лучших условий, но раз за разом будет испытывать разочарование.

В любви точно так же - ни с одной из избранниц этот мужчина не почувствует себя счастливым.

Вера

Энергетически сильное имя Вера вряд ли подойдет романтичным девочкам, появившимся на свет в августе. Его обладательница будет постоянно испытывать дискомфорт из-за несовпадения природного мягкого характера и присущих имени качеств - амбициозности, стремления привлечь к себе внимание, упрямства и т.д. Нередко Вера страдает от одиночества, потому что не может завязать продолжительные отношения с людьми - она слишком сильно давит на собеседника, навязывает ему свою точку зрения.

Инна

Девочек, родившихся в августе, не рекомендуется называть именем Инна, слишком уж яркая и негативная у него энергетика. Его обладательница рискует прослыть среди знакомых сварливой и даже стервозной особой, с которой никто не спешит дружить.

Инна зациклена на себе, нередко она использует окружающих в своих корыстных целях, а затем безжалостно обрывает отношения, ресурс которых для нее исчерпан.

Из-за своих качеств Инна нередко остается одинокой и несчастной, но изменить свою судьбу она не в силах.