Эти имена из СССР снова в моде не только в России, но и мире: весьма специфичные

Многие будущие родители, едва узнав о предстоящем радостном событии, не идут читать книги об особенностях родительства. Они поглощают статьи с креативными именами для будущих наследников. Назвать ребенка «позаковыристее» — это будто нацпроект для большинства мам и пап.

Звездный час таких любителей экзотики наконец-то наступил. Многие имена, которые раньше звучали странно и даже дико, сейчас вошли в моду, причем не только в России. И вот каков теперь тренд на нейминг новорожденных.

Регина, Мила, Янина и Тамара — женские имена, которые давно были положены «на полку» как неактуальные и устаревшие. Однако наступило время расчехлять запасы. Они снова входят в моду, причем как в России, так и за рубежом.

То же самое касается Элеоноры, Вероники и Юлианы. Если еще пару лет назад называть так дочерей было седой древностью и дурным тоном, то сейчас эти имена на волне популярности в России и за ее пределами.