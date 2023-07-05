Эти имена хуже любого проклятья, но их все еще обожают по всему миру
Родителям нужно быть внимательнее, называя своего ребенка.
Древние славянские имена год от года становятся все популярнее не только в России, но и во всем мире. Нередко можно встретить маленьких мальчиков, которых зовут Святополк или Лютомир. Но далеко не все родители знают, что таким образом они определяют судьбу своих наследников.
Так, Святополк в культуре прочно ассоциируется с определением «окаянный». Все исторические персонажи с этим именем отличались жестокостью и властолюбием, а некоторые были известны как братоубийцы. Поэтому человеку с таким именем предстоит далеко не самый простой жизненный путь.
Корень «лют» в имени также определяет судьбу. Специалисты уверены, что он связывает человека с так называемым «Лютым зверем» — монстром, убившим Владимира Мономаха. А корень «мир» может означать не только «мир», но и «умирать».
Женские имена также способны нести определенную судьбу. Например, ведьм нередко называли Катериной, а Карины в Древней Руси считались одержимыми. И, как считают эксперты, современные девушки с этими именами вполне могут повторить судьбу древних тезок.