Эти имена хуже любого проклятья, но их все еще обожают по всему миру

Древние славянские имена год от года становятся все популярнее не только в России, но и во всем мире. Нередко можно встретить маленьких мальчиков, которых зовут Святополк или Лютомир. Но далеко не все родители знают, что таким образом они определяют судьбу своих наследников.

Так, Святополк в культуре прочно ассоциируется с определением «окаянный». Все исторические персонажи с этим именем отличались жестокостью и властолюбием, а некоторые были известны как братоубийцы. Поэтому человеку с таким именем предстоит далеко не самый простой жизненный путь.

Корень «лют» в имени также определяет судьбу. Специалисты уверены, что он связывает человека с так называемым «Лютым зверем» — монстром, убившим Владимира Мономаха. А корень «мир» может означать не только «мир», но и «умирать».

Женские имена также способны нести определенную судьбу. Например, ведьм нередко называли Катериной, а Карины в Древней Руси считались одержимыми. И, как считают эксперты, современные девушки с этими именами вполне могут повторить судьбу древних тезок.