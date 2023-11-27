Эти имена давали людям в древности: долгое время считали дикими, а теперь вновь популярны

Большинство сталкивалось в учебных заведениях и на работе с тем, что в коллективе оказывается несколько человек с одинаковыми именами. Поэтому в ход идут краткие формы, отчества и другие смыслоразличительные варианты. Многие современные мамы и папы стараются избегать таких ситуаций, нарекая детей диковинно и необычно.

Пока одни родители делают выбор в пользу нестандартных вариантов вроде Галактиона, Миража, Эльбруса или Тиффани, другие обращаются к «хорошо забытому старому». В моду вернулись советские и древнерусские имена, которые еще совсем недавно воспринимались как нечто странное и архаичное.

В девять раз возросла популярность Спартака в сравнении с 2022 годом. В пять раз больше детей получили имена Корней и Любава. Чаще отцы и матери стали нарекать девочек Настасьями и Ясениями — в три раза увеличилась их востребованность по отношению к минувшему году.