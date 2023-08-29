Эти имена дарят женщинам крепкое здоровье: есть шанс дожить до 100

Многие люди убеждены, что долголетие - привилегия тех, кому повезло с генетикой. Другие отстаивают точку зрения, что дожить до глубоких седин суждено тем, кто ведет здоровый образ жизни и правильно питается. Истина, как всегда, где-то рядом, но, по мнению экспертов в сфере эзотерики, не стоит сбрасывать со счетов влияние позитивной энергетики, заложенной в имени. Некоторые женские имена буквально притягивают к своей обладательнице хорошее самочувствие и помогают сохранить его до самой старости.

Анастасия

“Возрождение”, “возвращение к жизни”, “воскресение” - так переводится с греческого имя Анастасия. Нет ничего удивительного в том, что его обладательница наделена от рождения удивительной жизненной силой и энергией, которая у нее вот уж действительно бьет через край. Настя никогда не сидит на месте.

Это очень активная и целеустремленная девушка, влюбленная в жизнь во всех ее проявлениях.

И, кажется, мироздание отвечает ей тем же. Анастасия может похвастаться не только фантастическим везением, но и крепким здоровьем. Вплоть до самой старости она сохраняет бодрость духа, энтузиазм и оптимизм.

Валентина

Как считают исследователи, корни имени Валентина восходят к латинскому языку. В переводе оно означает “здоровая” или “сильная”, и обладательница имени полностью соответствует этим определениям. Валя - жизнелюбивая и легкая на подъем женщина, которая заряжает всех вокруг хорошим настроением.

Общительная, веселая, с отличным чувством юмора - такой знают и любят Валентину все окружающие.

Благодаря хорошей генетике и здоровому образу жизни женщина, нареченная этим именем, доживает до самых преклонных лет. Многочисленные родственники души в Вале не чают и с удовольствием ходят к ней в гости.

Надежда

Обладательница имени Надежда, которое не нуждается в дополнительных трактовках, покоряет окружающих своим жизнелюбием. Какие бы трудности не возникали на ее жизненном пути, Надя не унывает и всегда с достоинством выходит из сложных ситуаций. Грусти и печали в ее жизни, кажется, нет места.

Благодаря своему легкому нраву Надежда никогда не акцентирует своего внимания на неприятностях, а значит, бережет свои нервы.

На здоровье обладательница этого имени не жалуется, регулярно проходит профилактические осмотры. Доживает, как правило, до глубоких седин на радость детям, внукам и правнукам.