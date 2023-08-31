Эти имена дарят удачу своим обладателям: повезло, если ваше среди них

Привлечь в свою жизнь удачу можно разными способами - с помощью талисманов, оберегов, особых ритуалов и традиций. А к кому-то Фортуна приходит сама - потому что узнает своих подопечных по счастливому имени. Рассказываем, какие имена нужно выбирать для своих детей, чтобы сделать их любимчиками богини удачи.

Виктория

Имя Виктория “запрограммировано” на удачу изначально: оно переводится как “победительница”.

Его обладательница с самого рождения наделена сильной волей, которая помогает ей добиться желанных целей.

Кроме того, Вика успешна не только в карьере, но и в личной жизни - мужчин притягивает ее харизма и личностные качества.

Владимир

“Владеющий миром” - так трактуется это имя, и, безусловно, оно несет в себе мощный энергетический импульс. Мужчина, которого нарекли Владимиром, с легкостью поднимается на самый верх карьерной лестницы. Это победитель и лидер по жизни, его авторитет безоговорочно признают все окружающие. Владимиру постоянно везет, даже в мелочах.

Иван

Дословно имя Иван переводится как “Бог смилостивился”. Вольно его можно трактовать как “Божий дар” или “Божья милость”. Мужчина, получивший при рождении это имя, защищен от бед высшими силами. Благодаря хорошей интуиции он знает, где его могут подстерегать неприятности, и умело обходит их стороной. Окружающие могут лишь завидовать его везучести.

Милана

Обладательница имени Милана (в разных источниках его значение толкуется по-разному - от “милой” до “заботливой”) хорошо знает себе цену.

Это гордая и успешная женщина, которая идет по жизни с высоко поднятой головой.

Милана ставит перед собой амбициозные цели и добивается их. Благодаря своей феноменальной везучести именно она всегда срывает джек-пот.

Ника

Имя Ника пришло к нам из Древней Греции, где трактовалось как “Победа”. Женщина, названная в честь крылатой богини, любимой помощницы Зевса, обладает такими качествами, как амбициозность и умение добиваться поставленной цели. Ника - натура властная и сильная, с подчиненными она бывает строгой, но при этом пользуется у них непререкаемым авторитетом.

Николай

“Победитель народов” - так переводится с греческого имя Николай. Его обладатель - уверенный в себе и своих силах, решительный и стойкий мужчина.

Он всегда точно знает, чего хочет, и предпримет все необходимое, чтобы достичь желаемого.

Во всех сферах жизни ему сопутствует удача, это успешный бизнесмен и счастливый семьянин.