Эти имена — магнит для несчастий: их обладатели находятся в черном списке фортуны

Если не везет, так по всем фронтам.

Многие знают, что имя способно повлиять на судьбу человека. Как говорят, предупрежден — значит вооружен. Зная тонкости и подводные камни, можно избежать множества ошибок и подготовиться к тяготам, которые возможны на вашем жизненном пути.

Есть имена созидательные, а есть вполне себе разрушительные. Правда, разрушения и несчастья они несут лишь их владельцам. Вот как не стоит называть детей и внуков, чтобы не попасть в ловушку фортуны.

Евгений

Обладатели этого имени совершенно не умеют работать в команде. Жени предпочитают все делать самостоятельно и поэтому сталкиваются с серьезными проблемами в любых делах и коммуникациях, связанных с доверием. При этом Евгении не на все руки мастера. Поэтому, работая в одиночку, они часто совершают ошибки роковые и фатальные.

Вадим

Вадим — человек бесконфликтный, спокойный и даже в чем-то «бесхребетный». Вадимы ненавидят ввязываться в конфликты и ссоры. Чтобы избежать драмы, они готовы на любые жертвы, и эта жертвенность всю жизнь аукается несчастьями.

Светлана

Светлана всю жизнь стремится к идеалу, но только в одинокой старости понимает, что он недостижим. Светланы с детства мечтают о принце на белом коне, получают обычного мужчину, разочаровываются и остаются у разбитого корыта. В быту Светланы тоже очень придирчивы и скрупулезны, окружающих, особенно близких, это очень бесит. Мужчинам сложно уживаться с такими женщинами, поэтому одиночество, как правило, — это их печальный удел.