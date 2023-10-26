Эти глупые ляпы в «Приключениях Буратино» зрители пропускали целых 40 лет: все просто

Дмитрий Иосифов прославился в очень юном возрасте — мальчик сыграл Буратино в фильме-сказке «Приключения Буратино, или Золотой ключик». На этой картине выросло уже не одно поколение, но даже самые внимательные зрители не замечали досадных оплошностей, допущенных при ее создании. Правду раскрыл повзрослевший артист.

По словам Иосифова, нос Буратино становился меньше по мере съемок. Но дело вовсе не в том, что по примеру Пиноккио его персонаж старался меньше врать. Просто слишком длинная пластиковая заготовка сильно мешала мальчику, и режиссер решил ее укоротить.

Еще одна деталь, на которую никто не обратил внимания, это обувь Буратино. Дмитрий в кадре должен был ходить в деревянных сабо, но в перерывах надевал свои ботинки. Однажды юный актер забыл переобуться. Это не заметил никто из съемочной группы, поэтому дома у Мальвины деревянный мальчишка неожиданно появляется в обычной обуви.