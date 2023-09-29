Эти глаза напротив: опухший Лепс шокировал россиян, сняв очки на камеру

Григорий Лепс нередко оказывается в центре скандала. Чаще всего причиной таких историй становится спиртное. Певец то ввяжется в драку, то рухнет на сцене прямо во время концерта. Даже самые преданные поклонники исполнителя не на шутку обеспокоены его пагубной привычкой.

Недавно в Сети появилось фото, которое еще больше встревожило публику. Снимок звезды опубликовал Иван Телегин, рассказав, что рад был встретиться с артистом. В кадре Лепс выглядит таким опухшим, что, кажется, едва может открыть глаза.

Известно, что сильные отеки на лице являются еще одним «побочным эффектом» от обильного употребления алкогольных напитков. Пользователи сравнивают глаза Григория с монетоприемниками: они превратились в узкие щелочки. Несмотря на то, что в остальном певец выглядит веселым и счастливым, внешний вид Лепса вызывает у публики крайне негативную реакцию.