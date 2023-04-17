Эти гены не спрячешь: какой выросла немецкая внучка Олега Табакова (фото)

В середине 80-х Олег Табаков бросил свою жену и начал встречаться с молодой актрисой Мариной Зудиной. От первого брака у артиста остались дочь и сын, которые уже давно обзавелись потомством.

Старшая наследница Табакова Александра начинала как актриса. Она снималась в драме «Маленькая Вера», где сыграла экстравагантную подругу главной героини. Однако вскоре Табакова исчезла с экранов и ушла в тень.

Уход отца из семьи сильно ударил по Александре. Возможно, поэтому ей катастрофически не везло с личной жизнью. В юности Табакова была замужем за немецким артистом Яном Йозефом Лиферсом и жила в Германии. Ее супруг известен по культовой картине «Достучаться до небес», где он сыграл смертельно больного Руди. В этом браке родилась дочь Полина. Но ребенок не сплотил актеров, и в нулевых Александра вернулась в Россию.

Сегодня Полина вместе с мужем живет в Германии. Поклонники Матроскина отмечают, что она похожа на именитого деда — внучка унаследовала его круглощекость. Удивительно, что эта фамильная черта присуща всем Табаковым — как детям актера, так и его внукам.