Эти гены не испортить: обомлеете, увидев повзрослевшего сына Андрея Аршавина (фото)

Футболист Андрей Аршавин не принимает активного участия в жизни своих детей от Юлии Барановской. Зато телеведущая часто делится с поклонниками тем, как растут звездные наследники Артем, Яна и Арсений. Недавно она опубликовала в соцсетях новое фото, которое произвело фурор.

Звезда экрана отправилась в очередное путешествие и взяла с собой сыновей и дочь. В подписи к совместному снимку Барановская призналась, что самое лучшее для нее время — это «время, проведенное вместе в поисках приключений».

Тем временем интернет-пользователи обратили внимание на то, каким красавцем стал 18-летний Артем. Многие пришли к выводу, что эти гены ничем не испортить.

Поклонники спортсмена надеялись, что его сын также свяжет свою жизнь с футболом. Однако первенец Барановской выбрал иной путь — в детстве он занимался в театральной студии, а сегодня зарабатывает тем, что ведет различные мероприятия.