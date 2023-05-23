Эти фразы выдают в вас простофилю: говорите их и дома, и в магазине

Русский язык «на пятерку» из-за его сложности и многогранности не знают даже коренные жители страны. И это неудивительно, ведь запомнить обилие трудных правил, конструкций и исключений нелегко даже носителю языка. Однако есть базовые положения, которые стоит зарубить на носу, чтобы не прослыть простофилей.

Сейчас в ходу ставшая крылатой фразочка «от слова „совсем“». Скорее всего, модной ее сделала аналогичная фраза «художник от слова „худо“». Но если с последней по грамматике и семантике все в порядке, то вместо «от слова „совсем“» стоит употреблять «совсем нет», чтобы не прослыть безграмотным балбесом.

Еще одно выражение «имеет место быть», но вообще-то места для него как раз быть не должно. Избыточность — признак невежи, откажитесь от «имеет место быть» в пользу простого русского «имеет место» и прослывете грамотеем.

Категорически неправильно также говорить «доброго времени суток». Вместо этого надо произносить «доброе время суток». Почему так? Просто первый вариант неуместен. Пользуйтесь простой аналогией: «добрый день», «добрый вечер» и если уж хотите придать себе загадочности, то «доброе время суток», но никаких родительных падежей.