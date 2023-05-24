Эти фразы стали крылатыми в СССР, но нынешняя молодежь их не поймет: актуальны до сих пор

Современной молодежи лишь бы «кринж», «рофл» да «пон-понский». Однако советскому человеку глубоко запали в душу совсем другие слова и фразы, они по-прежнему вызывают ностальгию и тепло внутри у всех, кто хоть как-то был причастен к жизни в СССР. Что же это за фразы? Вспомним вместе.

«Не учите меня жить, лучше помогите материально». Каждый из тех, кому за 30, хотя бы раз в жизни произносил эту успевшую стать крылатой фразу. Впервые она прозвучала в легендарном фильме «Москва слезам не верит» из уст героини Ирины Муравьевой. А затем ушла в народ.

«Руссо туристо облико морале». «Бриллиантовая рука» просто кладезь народной мудрости и крылатых фраз, ушедших в массы. Но реплику Геши помнят и произносят до сих пор и стар, и млад.

«Сообразим на троих». Здесь любые комментарии будут излишни. Эту фразу впервые услышали благодаря «Кавказской пленнице», но говорят до сих пор. И неудивительно. Реплика, кажется, никогда не утеряет остроты и актуальности.