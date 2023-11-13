Эти фразы помогут понять, что собеседник вас обманывает: их всего три

Распознать обманщика бывает трудно. Некоторые люди способны выдумывать убедительные истории и рассказывать их друзьям и близким с самым честным видом.

Однако способ вывести лжеца на чистую воду все же есть. Нужно обратить внимание на то, что и как именно он говорит.

Слишком гладкая речь — признак, который настораживает в первую очередь. Люди редко вещают так, словно они дикторы на телевидении.

Обычно в «живом» рассказе есть паузы, заминки, неточности, хмыканья и «э-э-э», которые сильно раздражают. Но именно они косвенно подтверждают: человек честен. Если история течет гладко, как река, вероятно, ее придумали и отрепетировали заранее.

Слова «всегда», «никогда», «абсолютно» выражают не уверенность, а намерение убедить собеседника. И тоже могут быть неправдой.

Немногословность, минимум подробностей и стремление увести разговор от неоднозначных моментов — тоже признаки, что перед вами с большой долей вероятности сидит лжец. Обманщики стараются убирать из своих выдумок детали, чтобы не запутаться в них.