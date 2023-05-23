Эти фразы говорят только умные люди: проверьте себя и окружающих

Хотите прослыть всезнайкой, грамотеем и умником? Нет проблем, надо лишь запомнить четыре короткие фразы. Эти реплики в любой компании продемонстрируют собеседникам вашу подкованность и превосходство интеллекта.

Первая фраза станет находкой для тех, кто растерялся. Если вы не знаете, что ответить прямо сейчас, не надо городить огород и выкручиваться. Просто скажите: «Мне нужно время, чтобы обдумать ваш вопрос». Магическая фраза тут же добавит вам очков выдержки, спокойствия и умения красиво вести сложную беседу.

«Как интересно! Расскажи!» — нет ничего более льстящего собеседнику, чем неподдельный интерес к его персоне. Хотите завоевать внимание и добавить себе веса в глазах оппонента? Попросите его подробно рассказать о чем-то.

«Это моя ошибка». К такой реплике и комментарии не нужны. Что может лучше охарактеризовать вас, нежели умение публично признать неправоту?

«Идеальных людей не существует». Фраза выглядит как самооправдание и может прозвучать жалко, если вы защищаете себя. Однако если вы так оправдываете собеседника, то это гарантированные 100 очков в копилку вашего ума и добросердечности.