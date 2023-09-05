Эти фразы говорят только интеллектуалы: проверьте, вдруг вы в их числе

Говорят, что встречают по одежде, а провожают по уму. Однако часто, чтобы определить уровень интеллекта человека, достаточно услышать от него всего пару предложений.

«Интересно. Расскажи подробнее»

Умные мужчины и женщины всегда стремятся узнать больше, расспросить о занимающем их вопросе. Любопытство — одно из ключевых качеств интеллектуалов.

«Дайте мне время, чтобы я вник в тему»

Пока глупый человек стремится производить впечатление, умный старается стать действительно компетентным. Лучше вернуться к разговору позже, уже после поиска нужной информации, чем сесть в лужу в незнакомом вопросе.

«Я был не прав»

Все ошибаются. Умение признавать свои недочеты и исправлять ошибки окружающие оценят куда выше, чем безуспешные попытки замести следы. Это обеспечивает здоровые и крепкие взаимоотношения.

«Все мы не идеальны»

Умные люди не просто умеют брать ответственность за свои огрехи, но и принимают недостатки других людей. Настоящие интеллигенты не концентрируются на неудачах и учатся направлять окружающих на нужный путь. Об этом пишет Wday.