Эти фразы гарантируют развод: говорить их мужчине категорически нельзя

Проблемы в браке могут накапливаться несколько лет. Однако подтолкнуть стороны к разводу способна всего лишь одна неловкая фраза. Вот почему семейные психологи советуют внимательно следить за беседой со «второй половинкой» даже в пылу ссоры.

Есть устойчивые выражения, которые будут подтачивать терпение супруга. И в конце концов он не выдержит этого напряжения и предпочтет разорвать отношения.

«А ты всегда... ты никогда». Подобные высказывания звучат как прямые упреки. Мало кому из партнеров захочется чувствовать себя плохим и виноватым.

«А вот бывший». Сравнивать своего избранника с предыдущим молодым человеком категорически нельзя. Это вызовет унизительные чувства и станет настоящим оскорблением.

«Ты для меня все». А вот подобные фразы могут просто отпугнуть мужчину. Представители сильного пола обычно заинтересованы в женщинах, у которых есть свои интересы.

«А я говорила». Такой минуткой триумфа особенно наслаждаются дамы. Однако указывать мужчине подобным образом на его ошибки будет неверно: любящие люди не осуждают друг друга.

«Ты полный ноль». Иногда женщины употребляют это высказывание, чтобы мотивировать своего избранника на какие-то действия. Но чаще всего получается наоборот — самооценка мужчины продолжает занижаться, и совершать подвиги ему не хочется.