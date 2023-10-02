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Эти фото скрывали: россияне схватились за голову, увидев, как Гурченко выглядела незадолго до смерти

2 октября 2023 21:15
Эти фото скрывали: россияне схватились за голову, увидев, как Гурченко выглядела незадолго до смерти

В ней было не узнать ту милашку из «Карнавальной ночи».

Людмилу Гурченко называют одной из наиболее выдающихся актрис советского кино. «Девушка с гитарой», «Соломенная шляпка», «Вокзал для двоих», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Любовь и голуби» — это лишь немногие фильмы с ее участием. Даже в преклонные года звезда оставалась образцом стиля и красоты.

Элегантность и изящество Людмилы Марковны подмечали все вокруг. Незадолго до смерти иконы кинематографа фотограф Аслан Асланов запечатлел Гурченко в образе голливудской дивы. Кадры с эффектной фотосессии были обнародованы лишь после кончины культовой артистки. Реакция поклонников знаменитости на филигранные работы Асланова была восторженной.

«В мимике лица отражается ее жизнь, а в одежде — артистизм, вкус, порода!», «Даже Мэрилин Монро отдыхает», «Второй такой нет. И не будет», «Блеск», «Здесь она вся, в ее великолепии образа, подачи и невероятной красоты высокой моды. Браво Мастеру!» — писали поклонники Людмилы Гурченко в социальных сетях.

Эти фото скрывали: россияне схватились за голову, увидев, как Гурченко выглядела незадолго до смерти
Фото: legion-media.ru, кадр из фильма «Вокзал для двоих» (1982), @classicgallery7840 / youtube.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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