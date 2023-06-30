Эти фото нельзя ставить на заставку телефона, если не хотите потом всю жизнь расхлебывать жуткие последствия

Смартфоны прочно вошли в жизнь современного человека. Став незаменимыми помощниками, они сопровождают людей практически каждую минуту их жизнь. При этом мало кто догадывается, что такая незначительная деталь, как изображение на заставке, может стать причиной больших несчастий.

Так, эксперты советуют никогда не ставить свой портрет на экран телефона. Дело в том, что недоброжелатели легко смогут навести порту. По этой же причине нужно избегать фотографий со второй половинкой или новорожденных детей. Несмотря на то что на эти снимки очень приятно смотреть, таким образом можно принести в свою жизнь и жизнь близких несчастья.

Также нужно отказаться от сцен насилия или агрессии, даже если это, например, фотография дерущихся котят. Подобные кадры несут в себе негативную энергетику, поэтому будут каждый день оказывать влияние и изменять жизнь в худшую сторону.

Это правило распространяется и на снимки с разрушенными зданиями, кадры тайфуна или цунами. Все эти изображения точно не привлекут удачу, а могут и весьма сильно испортить жизнь.