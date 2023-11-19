Эти фильмы на Новый год смотрели в СССР до «Иронии судьбы»: сейчас почти забыли

Это сейчас в канун Нового года по всем каналам показывают лишь один символический советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». В недавнем прошлом каждый год на голубом экране шло что-то новенькое и интересное.

Например, в 1966 году показывали «Зеленый огонек». Фильм был добрый, наивный и трогательный. Правда, к Новому году никакого отношения не имел. По сюжету парень купил старенький «Москвич» и устроился работать таксистом. Почти весь фильм он колесил по Москве и знакомился с интересными людьми. Кино легкое и приятное, но, как сейчас говорит молодежь, совсем «не в тему». Гораздо более уместными были бы, например, «Карнавальная ночь» или «Девчата», хотя последние тоже к Новому году имели весьма опосредованное отношение.

В 1967 году показали ленту «Три тополя на плющихе». Снова мимо кассы. Но шоураннеров оправдывал один весомый аргумент: это была премьера, так что зрители хотя бы увидели кино в первый раз.

В 1969-м властелины голубого экрана наконец-то исправились и показали аж две серии «Новогоднего похищения». «Новогоднее похищение» — это незаслуженно забытый сегодня фильм-концерт. Если у вас не хватает праздничного настроения, то ленту обязательно стоит посмотреть. Сюжет, разумеется, незамысловатый, но актерский состав на редкость поразительный. В фильме отметились и Рина Зеленая, и Андрей Миронов, и Муслим Магомаев, и Клара Лучко, и Георгий Вицин, и даже Михаил Пуговкин. И это далеко не все звезды, сыгравшие в новогодней двухсерийной истории.