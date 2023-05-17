Эти фамилии все считают русскими, но на самом деле они еврейские: будете удивлены

Обыватель привык нарекать еврейскими «очевидные» фамилии. Цейтлиных, Абрамовичей и Гинсбуров тут же ассоциируют с определенным народом. Однако мало кто знает, что многие фамилии, которые мы привыкли считать исконно русскими, такими вовсе не являются.

Кстати, широкое распространение еврейские фамилии в России получили очень давно, еще при Екатерине II. Именно тогда случился масштабный приток евреев на российскую территорию. Примечателен факт, что в тот исторический период евреи вообще не имели фамилий. Однако в годы правления Екатерины Великой культуры плотно переплелись и взаимно наполнили друг друга.

Фамилии в еврейской культуре образовывались разными способами. Один из них — по имени отца или матери. Поэтому многие россияне ошибочно считают Моисеевых, Малкиных или Соркиных русскими. С высокой долей вероятности у этих фамилий есть явные еврейские корни.

Были и фамилии, образованные от рода деятельности. Такие, как Шенкер, Скорняк или Кушнир. Всех их считать исконно русскими — это тоже роковая ошибка, как пишут на портале Wday.