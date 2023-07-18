Эти фамилии, которые считались позорными на Руси, встречаются до сих пор: проверьте себя

Дети, рожденные вне брака, в дореволюционной России считались большим позором для всех их близких. Таких мальчиков и девочек не могло ждать успешное будущее, а неприязнь общества сказывалась даже на их имени.

Подобная жестокая традиция пошла с подачи Православной церкви. Священнослужители отказывались крестить младенцев, у которых была только мать. И, вырастая, такие дети не могли претендовать на церковный пост, а девушек батюшки даже не допускали до венчания.

И до XIX века внебрачные дети не получали официальных фамилий. После имени в документах шла кличка, а самые популярные ее варианты — это байстрюк, замарыш, беспуток. А если ребенок жил с матерью, но неродным отцом, то его записывали как «Половинкина», то есть «сын полу Марии» или «сын полу Тамары». И со временем эти клички превращались в фамилии. Дети становились Замарышевыми или Полуэктовыми. И уже с этими именами начинали свой новый род.

У дворян же незаконнорожденных детей называли в честь населенных пунктов, где они родились. Например, бастард Екатерины II Алексей Бобринский был назван в честь села Бобрики. Юноша, как и другие дворяне похожего происхождения, не сталкивался с ущемлениями, получил хорошее образование и жил за границей.

Ситуация изменилась только после революции. Незаконные дети начали получать фамилию одного из родителей, а смысл «позорных» имен со временем забылся.