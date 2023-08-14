Эти факты о Луи де Фюнесе и Жане Рено заставят вас пересмотреть взгляды на французов

Французские актеры известны по всему миру. Их не назовешь красавцами, но они всегда харизматичны и пользуются успехом среди женщин. Но каково же будет удивление зрителей, если они узнают, что их любимые французы на самом деле родом вовсе не из Франции.

Луи де Фюнес происходит из испано-португальской семьи. Мать артиста — Леонор Сото Ригуэра, наследница древней аристократической семьи из Португалии. Она вышла замуж за испанца Карлоса де Фюнеса и вместе с ним переехала в Париж. Во время Первой мировой войны семье пришлось перебраться в Венесуэлу. Только спустя много лет актер вернулся во Францию, где и стал знаменитым.

Во многом похожую семейную историю имеет и Жан Рено. Его настоящее имя звучит как Хуан Морено, по происхождению он испанец. Семья будущего актера бежала в Марокко во время режима Франко, а в 60-х годах перебралась во Францию. Жан Рено поменял имя и четыре года отслужил в армии, чтобы получить гражданство.