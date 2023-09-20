Эти факты из прошлого Александра Михайлова ужасают: так ведут себя только подлецы
Любимец зрителей некрасиво вел себя по отношению к женщинам.
В народной комедии «Любовь и голуби» Александр Михайлов сыграл персонажа, оказавшегося в любовном треугольнике. Курортный роман привел к тому, что от жены его герой ушел к любовнице. Как оказалось, тема неверности близка была актеру и в реальной жизни: некоторые факты из его прошлого просто ужасают поклонников.
Долгое время Михайлов прожил в браке с Верой Мусатовой, с которой познакомился еще в студенчестве. Однако на одной из репетиций в театре он всерьез увлекся актрисой Ольгой Кузнецовой, которая была на 20 лет моложе. Пара встречалась тайно, так как звезда экрана никак не мог найти в себе силы объясниться с женой. Но ради любовницы он был готов на все: задаривал ее презентами, а однажды даже уехал с дня рождения сына, чтобы провести время с Кузнецовой.
В 1991 году актриса родила дочку Анастасию, надеясь, что появление ребенка добавит решимости ее избраннику. Михайлов заботился и ухаживал за наследницей, официально ее признал. Однако разводиться с Мусатовой отказался. Впоследствии роман на стороне сошел на нет: актер откровенно устал от претензий любовницы.
«Я была о нем лучшего мнения. Испортил девчонке жизнь», «Вот иногда лучше не знать об их личной жизни, чтобы не портить впечатление», «Когда вступаешь в отношения с молодой женщиной, надо думать о последствиях», «В кино его герои честные, прямые, любящие, простодушные. В жизни — сплошные проступки некрасивые», — отмечают комментаторы в Сети.