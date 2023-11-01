Эти джинсы зимой будут носить только модницы: намотайте себе на ус

Такие должны быть в гардеробе у каждой.

Каждый год модницы всех мастей ломают голову, какие же брюки из денима будут на пике популярности в зимний сезон. И каждый год тренды неукротимо меняются, не оставляя многим возможности успеть за ними угнаться.

Но в этот раз благодаря беседе портала «Газета» с представителем модного бренда Gloria Jeans у стильных штучек есть шанс успеть прикупить себе «те самые» джинсы.

Тренды зимы 2024 года, кстати, совпадут во многом с трендами осени-2023, так что выкидывать половину гардероба не придется. В начале нового года будут актуальны джинсы карго, а также «франкенштейны», винтажные или «под винтаж» брюки с потертостями.

Все актуальные модели удобны еще и тем, что имеют достаточный объем, чтобы скрыть набранные в холодный период лишние килограммы. Так что модницам останется лишь блистать в трендовых джинсах этой зимой.