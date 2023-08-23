«Эти двери для Пугачевой закрыты»: певицу выставили вон с похорон

Алла Пугачева давно привыкла к тому, что ее всюду ждут с распростертыми объятиями. Но теперь певице пора отвыкать от такой роскоши.

Примадонна отечественной эстрады хотела проводить в последний путь супругу Раймонда Паулса. Состояние здоровья Ланы Пола резко ухудшилось в прошлом году. Она перенесла операцию на ноге, после чего долго не могла восстановиться и самостоятельно ходить.

В начале августа пришло печальное известие о том, что женщина, рядом с которой композитор провел 60 лет жизни, скончалась. Прощание с ней сделали закрытым — на нем присутствовали только самые близкие. Примадонна наивно полагала, что входит в этой узкий круг: с Паулсом и его женой ее связывала тесная дружба. Но музыкант дал от ворот поворот старой приятельнице. Как сообщают латвийские СМИ, он выступил против того, чтобы Алла Борисовна присутствовала на похоронах.

Многие в Сети поддержали поступок вдовца.