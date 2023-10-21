Эти два знака Зодиака самые лучшие: их благословила сама Ванга

Болгарская предсказательница Ванга оставила после себя обширное наследие, в котором нашлось место и пророчествам, и астрологическим наблюдениям. Во время общения с представителями разных знаков Ванга чувствовала их энергетику. В зодиакальном круге она выделяла два знака, от рождения наделенных особой силой и влиянием на окружающих.

Скорпион

В гороскопе Скорпион считается одним из самых таинственных и мистических знаков. Астрологи убеждены, что его представители наделены сверхъестественными способностями, хотя порой и сами не догадываются об этом. От природы развитая интуиция и проницательность дают Скорпиону большую силу, вопрос лишь в том, как он распорядиться.

Ванга считала, что уроженцев водной стихии ждет большое будущее.

Это очень сильный и могущественный знак, способный подчинить соседей по гороскопу своей воле. Иметь дело со Скорпионом рискованно, но если быть на его стороне, не осуждать и не спорить, этот риск будет полностью оправдан. Само мироздание благоволит ему и его друзьям.

Легендарная ясновидящая предупреждала Скорпионов о том, чтобы они не игнорировали голос интуиции. Пренебрежение к дару, посланному свыше, может обернуться для представителей знака большими неприятностями. И, наоборот, если Скорпион будет прислушиваться к своему внутреннему голосу и следовать за ним, ему постоянно будет сопутствовать везение.

Лев

Огненный знак, как и Скорпион, отличается не самым простым нравом. Королю гороскопа свойственны тщеславие, нарциссизм, слабость к комплиментам. И все же, несмотря на эти качества, которые далеко не каждому покажутся привлекательными, Ванга считала Львов избранниками судьбы. Фортуна благоволит им на протяжении всей жизни.

Все дело в уникальной энергетике знака.

Лев умен, хитер, расчетлив, он умеет повернуть ситуацию таким образом, чтобы извлечь из нее максимальную прибыль. При этом упрекнуть представителя огненной стихии совершенно не в чем - деньги, слава, внимание противоположного пола как будто бы сами идут к нему в руки.

Чтобы сохранить благосклонность фортуны, болгарская предсказательница советовала Львам соблюдать баланс. Невозможно постоянно сидеть на воображаемом троне и взирать на окружающих свысока - время от времени знаку необходимо спускаться к простым смертным, помогать им. Взамен судьба отблагодарит Льва стократ.