Эти два знака Зодиака признаны лучшими: их благословила сама Ванга

Имя Ванги ассоциируется у большинства людей с предвидением будущего, но, по свидетельству очевидцев, одна из самых влиятельных личностей прошлого века испытывала интерес к астрологии. Поклонники легендарной прорицательницы передавали ее мнение по поводу разных знаков зодиака из уст в уста. В свое время Ванга назвала два знака зодиака, к которым испытывала особое уважение. Она говорила, что представители этих созвездий притягивают к себе удачу и пользуются особенной милостью высших сил. Рассказываем, кто же эти счастливчики.

Лев

В жизни представителей огненного знака бывает немало трудностей. Львы - прирожденные лидеры, но не стоит думать, что они добиваются фантастических высот просто так. Им приходится преодолеть много препятствий, прежде чем получить желаемое. Тем не менее это не значит, что они неудачники.

По словам Ванги, все ровно наоборот. Всевозможные испытания посланы Львам для того, чтобы те могли продемонстрировать окружающим свои удивительные возможности.

Очередная победа - еще один повод получить порцию восхищения, преклонения, обожания поклонников и близких, убедиться в превосходстве.

Многие уроженцы огненного знака могут высоко задрать нос. Чтобы удача и дальше сопутствовала Львам, болгарская провидица советовала им почаще думать об окружающих, об их комфорте и благополучии, а не только о своем собственном. Помогая людям, этот знак призовет в свою жизнь удачу.

Скорпион

В гороскопе за Скорпионом закрепилась слава самого таинственного знака. Его представители окружают себя загадками, мистифицируют окружающих, дразнят всевозможными намеками. Люди жаждут разгадать загадки этого знака и тянутся к нему, хотя тот и не всегда отвечает взаимностью.

Представителей этого знака любит фортуна, утверждала Ванга.

Скорпион может даже не замечать этого, однако судьба постоянно посылает ему шансы и возможности, о которых других остается только мечтать. Карьера, личная жизнь, финансы - везде уроженцам знака сопутствует везение.

Легендарная прорицательница советовала Скорпиону почаще прислушиваться к голосу интуиции. Этот знак - скептик и рационалист, однако ему не помешало бы признать влияние высших сил на человеческую жизнь. Если он доверится своему шестому чувству, то сможет добиться невероятных высот и преуспеть еще больше.