Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?

Иногда рабочий или дружеский коллектив может приносить настоящий дискомфорт. Все дело в тех привычках, которыми обладают люди. Каждый день они неосознанно делают то, что ужасно раздражает остальных, и даже не подозревают о том, какое впечатление производят.

Судя по опросу KP.RU , на первом месте в списке привычек, доводящих до бешенства, стоит отсутствие контроля за собственной гигиеной. 29% россиян терпеть не могут дурнопахнущих попутчиков в общественном транспорте или коллег в офисе. И летом в жару эта проблема становится только актуальнее.

На втором месте своеобразного рейтинга находится зависимость от спиртных напитков, за которую проголосовали 17%. Респонденты посчитали, что в нетрезвом виде точно не стоит появляться в общественных местах.

Замыкает «тройку» курение: вдыхать табачный дым мало кому нравится. А в топ-5 привычек также вошли обильное использование парфюма (11%) и сплетничество (7%). При этом 6% россиян признались, что их в обществе ничего не раздражает.