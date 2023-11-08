«Эти» дни были, а прокладки на полках — нет: каким средством пользовались советские женщины

Любые «женские», да и «мужские» темы ниже пояса в СССР считались жутким табу. Секс, разумеется, был. Критические дни у женщин — тоже. Но вот как дамы справлялись с физиологической проблемой, для цивилизованной Страны Советов было загадкой, которую передавали шепотом из уст в уста. Ни о какой рекламе средств личной гигиены, конечно же, не могло быть и речи.

В культовой энциклопедии «Домоводство» вскользь упоминали про то, как действовать в особый период, но никаких точных инструкций никто не давал. Ни прокладок, ни тем более тампонов в СССР не производили. Так чем же пользовались женщины в критические дни?

Рецепт прост: вата, марля или бинт, простынь, гигиенический пояс и клеенка или полиэтилен. Расход у такого «бутерброда» был огромный, на один цикл уходило три пачки марли или бинта. Однако выбор был лишь у тех, кто имел доступ к «контрабанде».

Достать настоящие нормальные прокладки можно было только через специальных людей. И это удовольствие было недоступным для большинства. Основная масса несчастных женщин справлялась только вышеописанным способом почти до самого развала Союза.