Эти девушки обрезали длинные волосы и не прогадали: их вид до и после вызывает восторг

Даже с короткой прической они выглядят женственно.

Времена, когда длинные волосы считались одной из самых красивых особенностей женщины, уже давно прошли. Но многие представительницы прекрасного пола все еще боятся избавиться от своих локонов и примерить на себе новый образ.

Тем не менее Кристина Кацабина решила, что своим клиенткам она будет делать лишь короткие стрижки.

При этом работы парикмахера нельзя назвать скучными и однообразными. Наоборот, они вызывают лишь восторг.

Девушка знает, как грамотно определить форму лица и типаж внешности, поэтому причёски, которые она создает, всегда подчеркивают достоинства красоток и скрывают их недостатки.

К примеру, иногда длинные волосы могут зрительно утяжелять весь образ, а короткие локоны придают женщине легкость и грацию. Более того, за такой стрижкой легче ухаживать, поэтому с большой вероятностью обладательница этой причёски всегда будет выглядеть опрятно.