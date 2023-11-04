Эти детсадовские загадки знатоки из «Что? Где? Когда?» решить не смогли: проверьте и вы себя

Участников знаменитой программы, которую вели Александр Масляков, Владимир Ворошилов, Борис Крюк и Михаил Крюк, всегда и везде называли людьми с высочайшим интеллектом, даже тех, кто вожделенную хрустальную сову и в руках ни разу не держал.

Однако иногда ответы на каверзные вопросы в «Что? Где? Когда?», которые давали знатоки, были не просто провалами, а настоящим фиаско. Сильнейшие российские умы не могли справиться с обычными детскими загадками.

Вот какие вопросы поставили в тупик и Александра Друзя, и Максима Поташева, и даже Михаила Барщевского.

Дано человеку два раза. Оба раза — бесплатно. Но если захотите получить в третий раз — придется раскошелиться. Что это?

Знатоки с легкостью и бравадой ответили: образование. И опозорились. Ведь верный ответ: зубы.

Круглая, с хвостом и все отделяет. Что это?

Справился бы даже детсадовский малыш. Знатоки — нет. Они ответили: комета. Догадались про хвост? Верный ответ: запятая.

Расскажет вам всю правду о любви, но ценой своей жизни. Кто это?

Знатоки ответили пафосно и романтично: бабочка, которая летит на огонь. Оказалось все проще, но тоже довольно романтично. Верный ответ: ромашка.