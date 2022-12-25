Эти дети из России были признаны самыми красивыми в мире: вот как сейчас живут Дима и Виолетта Антоновы

Природа наградила Виолетту и Диму Антоновых невероятной внешностью. У них милые черты лица, выделяющиеся голубые глаза и светлые волосы. Благодаря таким данным и активной маме, продвигающей их модельную карьеру, ребята уже в раннем возрасте были признаны одними из самых красивых детей в мире.

Виолетта сегодня продолжает активно сниматься в рекламных кампаниях и сотрудничает с известными отечественными и иностранными брендами.

Она очень востребована в модельном бизнесе и регулярно выступает на модных показах.

Дима, в отличие от сестры, решил оставить в прошлом съемки и работу манекенщика. Он выбрал для себя новый путь. Теперь мальчик почти все свое время просвещает учёбе. Однако мама знаменитых детей уверена, что сын в будущем продолжит модельную карьеру и станет успешным.