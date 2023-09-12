Эти цвета волос выбирают люди с отменным вкусом: остальные осенью 2023 года считаются колхозом

Осень, как утверждают стилисты, считается лучшим временем для обновления стиля и гардероба. Новый сезон стоит начинать с эффектных преображений, а особенное внимание уделить прическе.

Так, главным трендом ближайших месяцев эксперты называют холодные оттенки. Медный или бронзовый можно считать самыми актуальными цветами. А кроме них еще графитовый, черный и каштановый.

При этом, как пишет портал «Городовой», решившись на смелый эксперимент, не стоит бояться привлечь к себе внимание ярким акцентами. Матовый коричневый можно смело заменить на яркий рыжий, что будет весьма актуально в этом сезоне.

Другие же оттенки, например, блонд и пепельный, в этом сезоне стоит обойти стороной. Привычные и некогда популярные цвета потеряли свою актуальность и могут лишь испортить репутацию и стать символом плохого вкуса.