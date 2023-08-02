Эти бьюти-ошибки делают из женщины возраста 40+ старуху: сесть в лужу легко

Кто бы знал, что так просто состарить себя макияжем.

После 40 лет у женщин особенно сильно проявляются возрастные изменения. Кожа лица становится менее эластичной, появляются морщины. Поэтому нужно гораздо внимательнее подходить как к ежедневному, так и к вечернему макияжу.

Потому что неправильное использование косметики может прибавить женщине не менее десяти лет.

Например, это сделает подводка на нижнем веке. С возрастом нужно использовать тени и карандаш только на верхнем, чтобы визуально приоткрыть глаза. Также стоит отказаться от темной помады. Под запретом еще персиковые и кирпичные оттенки: из-за них зубы кажутся более желтыми, а это тоже добавляет лишних лет.

Наконец, не рекомендуют маскировать седину яркими и неестественными цветами. Потому что розовая или фиолетовая шевелюра привлекает внимание к лицу и к первым морщинкам на нем. Чтобы выглядеть моложе, лучше красить волосы в натуральный цвет.