Эти буквы есть только в именах несчастных женщин: так называть нельзя

Если вы не хотите обречь свою дочь на вечные страдания, то не допустите одну ошибку. Чтобы девочка выросла счастливой, мало дать ей хорошее воспитание и образование. Куда важнее дать ей правильное имя.

Когда речь заходит об имени, каждая буква имеет значение. Они несут определенный смысловой код, но далеко не всегда положительный.

Есть пять букв, которые встречаются в именах несчастных женщин. Первая из них — «е». Она символизирует раздражительность, капризность и повешенную требовательность к окружающим, а это не лучшие качества для прекрасной леди.

Вторая буква, которой следует остерегаться как огня, — «з». Девочка, в чьем имени она есть, делает все мыслимое и немыслимое, чтобы оказаться в центре всеобщего внимания. Красивая картинка будет для нее более первостепенной, чем содержание.

Третья буква из черного списка — «и». Пессимизм, уныние, апатия и бесконечные разочарования — вот что она несет. Затем следует буква «л» — она наградит женщину излишней влюбчивостью, эгоизмом и повышенной болтливостью. А замыкает сей круг буква «ф». Те, в чьем имени она присутствует, всегда перекладывают ответственность на других, много шумят и суетятся, а их попытки стать лидером, с треском проваливаются.