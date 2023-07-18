Эти блюда подавали в лучших советских ресторанах: сейчас их даже в столовой есть отказываются

Поход в ресторан для советского человека был настоящим событием. Далеко не все могли позволить себе прикоснуться к высокой гастрономии, поэтому к подобным вечерам готовились заранее. При этом на самом ужине, вопреки ожиданиям, их ждали весьма необычные блюда.

Так, посетители ресторанов нередко заказывали салат с пастой «Океан». И на их столах оказывался отварной картофель, который был заправлен пастой из морепродуктов. Дело в том, что «Океан» считался крайне полезным и воспринимался наравне с красной икрой и другими морскими деликатесами. А правительство, чтобы популяризировать морепродукты, даже запускало специальную кампанию, рассказывая об их преимуществах.

Популярны были и яйца под майонезом. Повара просто отваривали куриные яйца и оформляли их майонезом. Блюдо считалось и основным, и изящным дополнением, которым можно было завершить праздничный ужин.

Встретить в ресторанах можно было и салат из моркови, чеснока и сырков «Дружба». Блюдо считалось по-настоящему культовым, и посетители, например, «Метрополя» нередко заказывали именно его.

И все эти блюда пропали из ресторанов страны после развала СССР. Но их до сих пор можно встретить в кафе или на домашних кухнях, где чтят советские традиции и с теплотой вспоминают гастрономические изыски той эпохи.