Эти блюда на Новый год готовят только россиянки: в других странах их не понимают

Новогодний стол сформировался еще десятилетия назад и практически не изменился за это время. Вот уже несколько поколений россиян предпочитают практически один и тот же набор блюд, однако их выбор нередко ставит в тупик многих иностранцев.

Так, один из самых необычных рецептов — это холодец. Уже несколько десятилетий он не покидает праздничный стол, однако редким иностранцам удалось по достоинству оценить охлажденное желе с кусочками мяса. Вместе с холодцом отторжение вызывает и заливная рыба. Схожий рецепт пугает иностранцев, ведь они не представляют, как желатин может сочетаться с судаком или семгой.

Не остаются в восторге туристы и от салата «Селедка под шубой». Сочетание соленой рыбы, сладкой свеклы и майонеза вводит в ступор даже самых смелых любителей гастрономии. Однако для многих россиян именно селедка является главным атрибутом Нового года.