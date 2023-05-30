Эти безвкусные вещи из СССР давно пора выбросить: они есть почти у каждого

Времена СССР вдохновили не один десяток дизайнеров. Однако быть профессионалом в своем деле и с успехом интегрировать какую-то яркую деталь в интерьер — это одно, а «тащить что ни попадя» из «совка» в дом — это совсем другое. У тех, кто работает в сфере дизайна, даже есть «стоп-лист» вещей из Страны Советов, держать которые в доме считается дурным тоном. Правда, большинству россиян этот мини-запрет вовсе не помеха.

Каждый ребенок из СССР помнит, как перед сном водил пальчиками по замысловатым и «богатым» узорам на обоях, представляя себе различные формы и фигуры. Такие обои — это тот случай, когда воспоминания лучше оставить частью прошлого. Сейчас в тренде однотонные светлые обои с минимальным акцентом, но вовсе не «бабушкин ковер» на стене.

Кстати, о бабушкином ковре. Его дизайнеры тоже рекомендуют спрятать до лучших времен по аналогичным причинам.

А сервант с горой посуды, сервизов и хрусталя у вас дома в эпоху СССР был? Специалисты в области интерьера рекомендуют в СССР его и оставить. Хранение посуды напоказ давно считается безвкусицей. Поэтому если вам нужно место, чтобы складывать вещи, то стоит принять решение не в пользу старинного серванта, а в пользу современного или хотя бы осовремененного комода.

Кстати, сервизы, хрусталь и броскую посуду тоже придется выбросить. Все это уже давно неактуальный тренд и вообще седая древность.