Эти безвкусные туфли носят только россиянки: проверьте, есть ли они у вас

Идеально продуманный образ может испортить всего лишь одна неудачная пара туфель. Это понимали даже в советские времена, и модницы старались прислушиваться к совету Верочки из трагикомедии «Служебный роман». Героиня Лии Ахеджаковой говорила: «Именно обувь делает женщину женщиной».

Это утверждение сложно оспорить. Однако в гардеробе россиянок все еще есть туфли, которые многие стилисты считают безвкусными. К таким можно причислить экстравагантные 20-сантиметровые каблуки с непонятным декором. Часто они полностью украшены стразами, что сегодня выглядит вульгарно и слишком сильно бросается в глаза. Иногда создатели такой обуви используют сочетание разных фактур, что тоже кажется излишним.

Впрочем, для любительниц туфель на высокой шпильке есть выход. Стилист Полли Рыжова порекомендовала модницам присмотреться к лаконичным лодочками и к актуальным моделям обуви с каблуком-рюмочкой.