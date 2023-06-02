Эти безобидные слова как ругательства для членов королевской семьи: в их числе те, которые мы произносим каждый день

Быть достойным представителем королевской семьи — это задача со звездочкой. Мало того, что вся жизнь проходит под прицелом телекамер, каждый жест и каждую ошибку смакуют и критикуют в СМИ, а носить можно только то, что позволено протоколом. Так еще и употреблять слова, которые для всего мира — норма, категорически запрещено. И нет, это не обзывательства, не оскорбления и не просторечия. Обычные обывательские слова из любого языка — моветон для члена монаршего рода.

Например, слово «извините», которое любой человек произносит сто раз на дню. Если вы не расслышали какую-то реплику собеседника, вы скажете: «Извини, повтори еще раз». Для представителя королевской семьи это слово — плебейская ругань. Монарх спросит: «What?»

Нет в обиходе королей и слова «туалет». Они заменили его царским вариантом — «уборная». А вместо полдника королевская семья собирается «на чай». Монарх с родственниками, кстати, сидит не на диване, а на софе. А на диванах пусть сидят простые смертные вроде нас с вами.