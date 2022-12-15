Эти американки озадачили всех: спорим, вы тоже не узнаете где мать, а где дочь?

Даже очень похожих на своих родителей отпрысков невозможно спутать с их мамами и папами. Но только не в случае этих двух очаровательных американок — догадаться, кто из них старше, почти невозможно.

Мама и дочка из Теннесси стали настоящими звездами соцсетей. Они загадали пользователям Сети задачу — определить, кто из них кто. Девушки не просто феноменально похожи друг на друга, но и выглядят как ровесницы. Трудно поверить, что одна из них старше на целое поколение.

Очаровательные Барби и Хейли Портер признались, что их часто принимают за двойняшек. Но на самом деле между ними разница в 24 года: маме 46 лет, а дочке — 22. Клип с их участием моментально стал вирусным и произвел настоящий фурор в Сети. Одни пользователи сразу поняли, кто из них мама, другим же понадобилось время. Некоторые отметили, что дочку выдает более беззаботный взгляд и ребяческое хихиканье — мол, мамы так не смеются.

Большинство фолловеров просто поразились тому, насколько роскошно выглядят обе красавицы. А кто-то попросил маму поделиться секретом молодости.

А вы сразу поняли, кто из них кто?