Эти актеры правдоподобно изображали влюбленных в советском фильме, а на деле ненавидели друг друга

Главными героями «Чародеев» стали Алена Санина и Аполлон Сатанеев в исполнении Александры Яковлевой и Валентина Гафта. Уже не одно поколение зрителей наблюдает за их непростыми отношениями, не догадываясь, как складывалось их общение вне съемочной площадки.

Дело в том, что в комедию Константина Бромберга Яковлева попала после работы над «Экипажем», который сделал ее настоящей звездой. И поэтому артистка не старалась соблюдать приличия, считая себя главной актрисой СССР. Она постоянно устраивала скандалы, была чрезмерно требовательна к коллегам. Особенно же тяжело приходилось Гафту, который чаще всего сталкивался с ее тяжелым характером.

В итоге прославленный артист не выдержал и отказался сниматься с Яковлевой. Режиссеру пришлось снимать влюбленных героев отдельно, поэтому большинство нежных слов герой Гафта на самом деле говорит или декорациям, или помощнику режиссера. И уже после съемок в монтажной комнате он изобретательно объединял кадры, чтобы никто из зрителей не догадался об истинных отношениях актеров.