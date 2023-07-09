Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти актеры правдоподобно изображали влюбленных в советском фильме, а на деле ненавидели друг друга

Эти актеры правдоподобно изображали влюбленных в советском фильме, а на деле ненавидели друг друга

9 июля 2023 20:45
Эти актеры правдоподобно изображали влюбленных в советском фильме, а на деле ненавидели друг друга

Артисты не могли находиться вместе ни минуты.

Главными героями «Чародеев» стали Алена Санина и Аполлон Сатанеев в исполнении Александры Яковлевой и Валентина Гафта. Уже не одно поколение зрителей наблюдает за их непростыми отношениями, не догадываясь, как складывалось их общение вне съемочной площадки.

Дело в том, что в комедию Константина Бромберга Яковлева попала после работы над «Экипажем», который сделал ее настоящей звездой. И поэтому артистка не старалась соблюдать приличия, считая себя главной актрисой СССР. Она постоянно устраивала скандалы, была чрезмерно требовательна к коллегам. Особенно же тяжело приходилось Гафту, который чаще всего сталкивался с ее тяжелым характером.

В итоге прославленный артист не выдержал и отказался сниматься с Яковлевой. Режиссеру пришлось снимать влюбленных героев отдельно, поэтому большинство нежных слов герой Гафта на самом деле говорит или декорациям, или помощнику режиссера. И уже после съемок в монтажной комнате он изобретательно объединял кадры, чтобы никто из зрителей не догадался об истинных отношениях актеров.

Эти актеры правдоподобно изображали влюбленных в советском фильме, а на деле ненавидели друг друга
Фото: Global Look Press, кадры из фильма «Чародеи» (1982)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше