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Эти актеры категорически отказались сниматься в «Клоне»: вот почему кумиры миллионов наплевали на Жади и Лукаса

8 октября 2022 13:00
Эти актеры категорически отказались сниматься в «Клоне»: вот почему кумиры миллионов наплевали на Жади и Лукаса

В успех сериала никто не верил, даже актеры.

Когда сценаристка «Клона» Глорис Перес рассказала компании Globo об идее будущего сериала, ее подняли на смех – тогда тема клонирования казалась слишком сложной и противоречивой для мыльной оперы. К будущему проекту скептически отнеслись и актеры.

Первоначально роль Жади предлагали Летисии Спиллер, которая прославилась благодаря проектам «Хозяйка судьбы» и «Нежный яд». Но актриса отказалась от роли, предпочтя работу в театре. В роли Саида создатели картины видели звезду 90-х Эдуардо Московиса, но артист не согласился играть в сериале. Лукаса также должен был сыграть совсем другой актер – Фабио Ассунсона, известный по теленовелле «Во имя любви», но Фабио совершенно не зацепил сериал.

Наверняка после такого оглушительное успеха несостоявшиеся звезды «Клона» жалели о своем отказе.

Фото: Кадр из сериала "Во имя любви" (1997-1998), "Нежный яд" (1999)
Алла Новикова
Алла Новикова
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