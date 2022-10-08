Эти актеры категорически отказались сниматься в «Клоне»: вот почему кумиры миллионов наплевали на Жади и Лукаса

Когда сценаристка «Клона» Глорис Перес рассказала компании Globo об идее будущего сериала, ее подняли на смех – тогда тема клонирования казалась слишком сложной и противоречивой для мыльной оперы. К будущему проекту скептически отнеслись и актеры.

Первоначально роль Жади предлагали Летисии Спиллер, которая прославилась благодаря проектам «Хозяйка судьбы» и «Нежный яд». Но актриса отказалась от роли, предпочтя работу в театре. В роли Саида создатели картины видели звезду 90-х Эдуардо Московиса, но артист не согласился играть в сериале. Лукаса также должен был сыграть совсем другой актер – Фабио Ассунсона, известный по теленовелле «Во имя любви», но Фабио совершенно не зацепил сериал.

Наверняка после такого оглушительное успеха несостоявшиеся звезды «Клона» жалели о своем отказе.