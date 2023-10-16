Эти аксессуары из фильма «Любовь и голуби» должны быть у каждой женщины: о них мечтают даже иностранки

Лирическая комедия «Любовь и голуби» покорила зрителей в середине 80-х, а самым ярким персонажем ленты стала Раиса Захаровна в исполнении Людмилы Гурченко. Поклонники фильма с удивлением наблюдали за роковой сотрудницей отдела кадров. А современные зрители вполне могут почерпнуть у нее не одну стилистическую находку.

Так, эксперты рекомендуют обратить внимание на аксессуары, которые подобрала для артистки художница по костюмам Наталья Монева. Например, в одной из сцен героиня Гурченко красуется широкополой соломенной шляпой. Этот головной убор не теряет актуальности и спустя практически 40 лет выглядит современно.

В других сценах Раиса Захаровна также может похвастаться яркими аксессуарами. Например, она появляется в крошечном красном берете, который делает ее похожей на француженку. А на дискотеке носит широкий коричневый ремень, который не только становится главной деталью образа, но и делает ее талию значительно уже.

Стилисты уверены: эти детали можно смело заимствовать. Они освежат гардероб и точно помогут выделиться в толпе.